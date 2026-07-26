IA deepfake e chatbot dal 2 agosto cambiano gli obblighi di trasparenza | violazioni sanzionabili fino a 15 milioni di euro

Dal 2 agosto, chi utilizza o commercializza chatbot, generatori di immagini, audio e video sintetici, sistemi di riconoscimento delle emozioni e deepfake deve rispettare nuovi obblighi di trasparenza. Le violazioni di tali norme sono passibili di sanzioni fino a 15 milioni di euro. La legge prevede che le aziende e gli utenti forniscano informazioni chiare sull’utilizzo di queste tecnologie e sul loro funzionamento.

Più trasparenza per chi immette sul mercato o usa chatbot, generatori di immagini, audio e video sintetici, sistemi di riconoscimento delle emozioni e strumenti capaci di produrre deepfake. Sono questi gli obblighi principali che diventeranno applicabili il 2 agosto 2026, data in cui nell'Unione europea si applicheranno gli obblighi di trasparenza previsti dall' AI Act, il primo regolamento organico al mondo sull'Intelligenza Artificiale, in vigore dal 1° agosto 2024. Le violazioni sono sanzionabili fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente, se superiore. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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