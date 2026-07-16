Università private e obblighi di trasparenza | le direttive ANAC per gli atenei con bilancio superiore a 500mila euro

Notizia in breve

Le università private con un bilancio superiore a 500.000 euro devono rispettare nuove direttive dell'ANAC. Questi atenei sono obbligati a garantire maggiore trasparenza nella gestione di alcuni fondi e procedure, che non possono più rimanere riservate. La soglia di 500.000 euro determina l'applicazione di specifici requisiti di obbligo di pubblicità e trasparenza, rendendo necessarie pratiche più aperte e verificabili.