Università private e obblighi di trasparenza | le direttive ANAC per gli atenei con bilancio superiore a 500mila euro
Le università private con un bilancio superiore a 500.000 euro devono rispettare nuove direttive dell'ANAC. Questi atenei sono obbligati a garantire maggiore trasparenza nella gestione di alcuni fondi e procedure, che non possono più rimanere riservate. La soglia di 500.000 euro determina l'applicazione di specifici requisiti di obbligo di pubblicità e trasparenza, rendendo necessarie pratiche più aperte e verificabili.
C'è una soglia economica precisa che cambia gli obblighi per gli atenei privati: i 500.000 euro di bilancio. Superata questa cifra, la gestione di determinati fondi e procedure non può più restare un affare esclusivamente interno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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