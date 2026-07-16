Dal 3 agosto cambiano le regole per chi ristruttura casa | quando scattano gli obblighi sulle rinnovabili

Dal 3 agosto, chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia deve includere nel progetto anche l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questa novità riguarda interventi di ampliamento o riqualificazione di immobili e comporta l’obbligo di rispettare nuovi requisiti tecnici. La normativa stabilisce che gli impianti devono essere integrati nel progetto e conformi alle specifiche di legge.

Per chi ristruttura casa, dal 3 agosto ci sarà una voce in più da considerare nel progetto: l’energia prodotta da fonti rinnovabili. A partire da quella data scattano i nuovi obblighi di integrazione delle energie pulite negli edifici, con l’obiettivo di ridurre consumi ed emissioni e avvicinare il patrimonio immobiliare italiano agli standard europei di efficienza energetica. La novità, prevista per legge, riguarda soprattutto le nuove costruzioni e gli edifici interessati da ristrutturazioni importanti, ossia quei lavori che modificano in modo significativo la struttura o gli impianti dell’immobile. La nuova direttiva europea. Per decenni, le case sono state considerate esclusivamente luoghi in cui consumare energia: elettricità per gli elettrodomestici, gas per il riscaldamento, combustibili per produrre acqua calda. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dal 2 agosto scattano le nuove regole sull’AI: cosa cambia per chi condivide foto e testi fatti con l’intelligenza artificialeDal 2 agosto entrano in vigore nuove regole sull’uso dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione a chi condivide contenuti generati da...

Affitti brevi, scattano i vincoli UE: come cambiano le regole per Airbnb e BookingDa oggi, in tutta Europa, sono entrate in vigore nuove regole per gli affitti brevi, interessando anche l’Italia.

Temi più discussi: La vecchia carta d'identità sarà valida solo in Italia, il Comune di Venezia invita a rinnovarla; Bonus stufe e caldaie a biomassa: cosa cambia dal 3 agosto; Ravenna. Carte d'identità, dal 3 agosto cambiano le regole: le novità e il bilancio del Punto Anagrafe; E-Brt al via il 3 agosto: cambia la rete dei bus a Bergamo.

Ravenna. Carte d’identità, dal 3 agosto cambiano le regole: le novità e il bilancio del Punto AnagrafeDal 3 agosto cambiano le regole per l'utilizzo delle carte d'identità cartacee. Le novità, introdotte dal decreto legge 108 del 26 giugno, modificano in ... ravennanotizie.it

Continuiamo a lavorare per rinnovare i binari e migliorare il servizio dei nostri tram. Dal 13 luglio al 19 agosto le linee 12, 15, 16, 19, 24 e 27 cambiano servizio. Nei post qui sotto trovate tutte le deviazioni. x.com

Bus elettrici Ebrt operativi dal 3 agosto 2026, come cambiano alcune linee della rete Atb di BergamoDal 3 agosto 2026, con l'entrata in servizio dei bus elettrici Ebrt, da Verdellino a Bergamo, scatterà pure una riorganizzazione, in particolare per quanto riguarda la numerazione, di due importanti l ... ecodibergamo.it