I velox non omologati spenti Già riacquistati i primi quattro | Presto arrivano anche gli altri tre

La Provincia ha acquistato quattro nuovi autovelox, che sostituiranno i dispositivi non omologati spenti a metà luglio. In seguito a un decreto ministeriale che regola le procedure di omologazione, taratura e verifica dei sistemi, i primi quattro sono stati già riacquistati. Presto arriveranno anche gli altri tre velox previsti nel progetto di sostituzione.

La Provincia ha deliberato l’acquisto di quattro velox: sostituiranno quelli non omologati che sono stati spenti a metà luglio, dopo il decreto ministeriale che disciplina le procedure di omologazione, taratura e verifica dei sistemi. Un’operazione che all’ente è costata 108.458 euro. E che è solo una prima tranche, perché la Provincia intende sostituire tutti e sette gli apparecchi spenti a causa delle nuove regole. Che sono: quello sulla sp 253 San Vitale a San Michele in direzione Ravenna, quello sulla sp 8 Naviglio a Villa Prati in direzione Villa Prati, quello sulla sp 21 Delle Ripe - Bagnara in direzione Villa San Martino, quello sulla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Autovelox disattivati: saranno riacquistati e attivati entro l'autunno

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