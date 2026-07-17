Velox di viale XXV Aprile Annullate due sanzioni | Non erano omologati

Due multe elevate da un autovelox di viale XXV Aprile sono state annullate perché il dispositivo non era omologato. La decisione è stata comunicata attraverso una sentenza ufficiale, pubblicata da un cittadino di Sarzana. Le sanzioni sono state cancellate in seguito alla verifica sulla conformità del dispositivo di rilevamento della velocità. La questione riguarda l’autenticità e la conformità delle apparecchiature utilizzate per le rilevazioni.

Sanzioni annullate: "Gli autovelox di viale XXV Aprile non erano omologati". A renderlo noto, allegando la sentenza, è un cittadino sarzanese pronto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Nel giugno dello scorso anno – precisa il nostro lettore – l’assessore Stefano Torri, in risposta all’interrogazione presentata dal capogruppo di Forza Italia, Francesco Sergiampietri, non solo aveva affermato che gli autovelox posizionati nel vialone erano omologati, ma anche che eventuali ricorsi dei cittadini non avrebbero potuto portare all’annullamento dei verbali". Ricostruzione che però è stata smentita dalla sentenza pubblicata lo scorso 14... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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