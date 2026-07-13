Autovelox scatta il decreto | dove sono gli 850 dispositivi non omologati spenti da oggi

Da ieri, 12 luglio, sono stati spenti 850 autovelox non omologati in tutta Italia. La nuova normativa impone la disattivazione immediata di dispositivi privi delle certificazioni richieste. Le autorità hanno avviato controlli per verificare l’adeguatezza degli apparecchi, che non saranno più operativi finché non otterranno i requisiti di legge. La misura riguarda tutte le postazioni installate senza le necessarie autorizzazioni di omologazione.

A partire da ieri, domenica 12 luglio, è entrata in vigore una normativa che segna l’inizio di una vera e propria rivoluzione sulle strade italiane. Da mezzanotte sono operativi gli effetti del tanto discusso Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi di rilevamento della velocità. Il provvedimento introduce regole stringenti che hanno già portato allo spegnimento immediato di centinaia di telecamere. L’obiettivo dichiarato dall’esecutivo è di frenare l’uso dei rilevatori come strumenti per fare cassa a spese dei cittadini. Il Codacons sembra... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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