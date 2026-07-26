I tifosi italiani devono avere fiducia nel nuovo allenatore dice Di Lorenzo tra le speculazioni su Pirlo

Giovanni Di Lorenzo ha invitato i tifosi italiani a mantenere fiducia nella scelta del nuovo allenatore, mentre circolano voci sulla possibile nomina di Andrea Pirlo. La comunicazione arriva dopo le speculazioni sui media riguardo alla decisione ufficiale. Nessuna conferma ufficiale è ancora stata data. La squadra si prepara per le prossime partite senza ulteriori annunci pubblici.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Giovanni Di Lorenzo ha esortato i tifosi italiani ad avere fiducia che venga nominato l’allenatore giusto tra le notizie che Andrea Pirlo ha ricevuto l’incarico. L’Italia è senza allenatore da quando Gennaro Gattuso si è dimesso dal suo incarico ad aprile, non essendo riuscito a portare gli Azzurri alla Coppa del Mondo. L’Italia ha saltato le ultime tre edizioni del torneo, diventando così la prima ex campionessa a saltare tre finali consecutive, più recentemente perdendo la finale degli spareggi contro la Bosnia-Erzegovina ai rigori. Diversi candidati di alto profilo sono stati collegati al posto vacante, con Pep Guardiola che è emerso come l’obiettivo principale prima che, secondo quanto riferito, rifiutasse il lavoro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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