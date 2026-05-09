Gasperini | Allenatore e ds devono avere un unico obiettivo

Durante la conferenza stampa, l’allenatore della Roma ha affermato che l’obiettivo principale del club è concentrarsi sul campionato. Ha anche sottolineato che il lavoro del tecnico e del direttore sportivo deve essere allineato e con un’unica direzione. In merito alle sfide attuali, ha menzionato la presenza di diverse squadre coinvolte e la varietà di ipotesi in campo.

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