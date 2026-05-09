Gasperini | Allenatore e ds devono avere un unico obiettivo
Durante la conferenza stampa, l’allenatore della Roma ha affermato che l’obiettivo principale del club è concentrarsi sul campionato. Ha anche sottolineato che il lavoro del tecnico e del direttore sportivo deve essere allineato e con un’unica direzione. In merito alle sfide attuali, ha menzionato la presenza di diverse squadre coinvolte e la varietà di ipotesi in campo.
L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa: "Siamo totalmente concentrati sul campionato, ci sono varie ipotesi con tante squadre. In questo momento penso solo alla partita di domani. Allenatore e ds devono lavorare assolutamente insieme".🔗 Leggi su Gazzetta.it
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