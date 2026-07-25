Andrea Pirlo ha dichiarato di non voler intraprendere la carriera da allenatore, affermando di non puntare su un futuro in quel ruolo. Tuttavia, ha rivelato che durante una notte ha riflettuto sui movimenti dei calciatori e ha pensato di poter diventare allenatore. Queste affermazioni sono state fatte in un contesto in cui ha condiviso alcune delle sue frasi più celebri legate alla carriera di allenatore.

La notte porta consiglio anche ad Andrea Pirlo: "Mi resi conto che stavo pensando ai movimenti dei calciatori. Forse avrei dovuto diventare allenatore". Merito (anche) di un mister ai tempi della Juve. È solo una delle dieci frasi del Pirlo pensiero: da una previsione sbagliata all'approccio coi giovani, dalla Superlega alle ambizioni di bel gioco da esportare anche in Turchia. Fino a una confessione sincera: passare da Manchester a salutare Guardiola. Una cosa è certa, per ora: Andrea Pirlo un pronostico lo ha sbagliato. Nell'autobiografia del 2013 racconta a cuore aperto: "Non punterei nemmeno un centesimo su un mio futuro da allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non punterei nemmeno un centesimo su un mio futuro da allenatore". Le 10 frasi cult di Pirlo allenatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pietro Arese: “Ho cambiato allenatore, sono in Francia. Non ho ancora raggiunto il mio potenziale, i 5000 nel mio futuro”Pietro Arese ha annunciato di aver cambiato allenatore ed essere attualmente in Francia.

Pirlo prossimo Ct della Nazionale? La sua carriera da allenatore fino a oggiPep Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare il nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio.

Si parla di: Italia, nella notte arriva il no di Guardiola a Maldini: Sono onorato, ma non me la sento.

Non punterei nemmeno un centesimo su un mio futuro da allenatore. Le 10 frasi cult di Pirlo allenatoreDagli esordi con la Juventus fino (forse) alla Nazionale italiana: ecco le dichiarazioni più famose del nuovo ct. Non dobbiamo raccontare sogni alla gente, ma portare positività ... msn.com

Pirlo: Italia, un disastro. Del Piero o Totti? Non avrei scelto, con me giocavano insiemeLe dichiarazioni del possibile prossimo ct azzurro mentre si giocava il mondiale in Usa: Allenare in Premier un sogno ... tuttosport.com