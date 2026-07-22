Tiro in Libano | patrimonio dell’umanità UNESCO a rischio un tesoro da salvaguardare

La città di Tiro, nel sud del Libano, è stata inserita nella lista del patrimonio dell’umanità in pericolo dall’UNESCO. L’organizzazione ha evidenziato danni storici e rischi che minacciano il sito. La decisione si basa sui deterioramenti e sulle minacce che pongono a rischio i beni culturali e archeologici della città. La classificazione mira a sensibilizzare sulla necessità di interventi di tutela e conservazione.

Tiro in pericolo: l’UNESCO riconosce i danni storici. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha recentemente segnalato che la città di Tiro, situata nel sud del Libano, è stata inserita nella lista del patrimonio dell’umanità in pericolo. L’annuncio è stato condiviso tramite i canali ufficiali dell’UNESCO su X, evidenziando i danni subiti dal sito storico a causa dei recenti attacchi aerei. I danni subiti a Tiro. Secondo il comunicato dell’UNESCO, Tiro ha subito danni diretti che hanno compromesso il suo stato di conservazione. L’organizzazione ha messo in evidenza come l’attuale situazione di sicurezza e conservazione del sito rappresenti una crescente preoccupazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Bombardeo israelí daña sitio Patrimonio de la Humanidad en Líbano

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