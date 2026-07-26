Le perdite totali superano i 500 milioni di euro, con danni ingenti a raccolti, frutteti e impianti. Le recenti gelate e alluvioni hanno causato danni diffusi nelle aziende agricole. Si cerca di proteggere le attività dai fenomeni atmosferici più estremi, spesso con strumenti di tutela come assicurazioni e coperture specifiche. I danni più gravi si registrano nelle zone colpite da eventi atmosferici intensi.

Dalle gelate alle alluvioni, la missione è quella di mettere al riparo le aziende dagli eventi atmosferici sempre più estremi. Un ombrellone, un paracadute che spesso salva le aziende. Si chiama Consorzio di difesa Bologna e Ferrara (Codifesa), conta 4500 soci, si estende su tutto il territorio nazionale e stipula polizze assicurative collettive verso tutti i danni che possono derivare dagli eventi atmosferici. "Non lasceremo indietro nessuno, tutti gli agricoltori che hanno stipulato una polizza avranno il risarcimento che è stato pattuito", la promessa porta la firma di Danilo Tamisari al vertice di Codifesa. Con il fratello possiede un’azienda a Gaibana, una delle zone colpite a più riprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I numeri del disastro. Raccolti, frutteti e impianti: "Siamo sui 500 milioni, nei campi valanga di danni"

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