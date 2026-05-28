Prima il caldo anomalo poi la grandine Coldiretti | Gravi danni nei frutteti perdite superiori all' 80%

Una grandinata ha colpito la provincia durante la notte, causando danni significativi ai frutteti. Coldiretti segnala perdite superiori all'80% nelle colture di frutta in Bassa Romagna e nel Faentino. Prima dell’evento, si sono registrate temperature molto alte, seguite dal temporale. La grandine ha danneggiato le piante, con conseguenze rilevanti per le produzioni agricole locali.

Dopo giorni di grande caldo anomalo, il sistema temporalesco che ha interessato nella notte la nostra provincia ha provocato gravi grandinate e conseguenti danni su frutteti sia in Bassa Romagna che nel Faentino. Lo denuncia la Coldiretti Ravenna: "Le grandinate sparse hanno colpito violentemente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Coldiretti: "Ricognizioni nei campi: frutteti colpiti da grandine e vento in piena fioritura, ora torna l’incubo gelate"Dopo la tempesta del 26 marzo che ha interessato la provincia con grandinate, venti forti e piogge intense, Coldiretti Forlì-Cesena sta effettuando...

Maltempo, Coldiretti: "Frutteti colpiti da grandine e vento in piena fioritura, ora torna l’incubo gelate"Dopo la violenta ondata di maltempo del 26 marzo, che ha interessato la provincia con grandinate, raffiche di vento e piogge intense, Coldiretti...

Temi più discussi: Caldo anomalo, il meteorologo: Ecco la prima vera ondata, temperature di 7 gradi sopra le medie. È un campanello d'allarme; Estate in anticipo, arriva l'anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi; Anticiclone e ondata di caldo in arrivo sull'Italia, previsioni di un'estate in anticipo con oltre 30 gradi; Meteo, caldo record al Centro-Nord: quanto durerà?.

Eccoli che attaccano. Primo giorno che pare estate, si sta DA DIO.. Allerta! Anomalo! (non che fosse anomalo il freddo di prima a maggio eh) #Mavaffaculo x.com

Tregua dal caldo anomalo con temporali brevi e sole per il ponte del 2 giugnoIl caldo anomalo cede il passo a rovesci e temporali sparsi, ma il sole tornerà in tempo per il ponte del 2 giugno; ecco le aree più coinvolte e perché il cambiamento sarà limitato nel tempo ... notizie.it

Stop al caldo, arriva la pioggia ma dura poco: sole nel weekend, il meteo(Adnkronos) – Il caldo anomalo concede una tregua in Italia. Il quadro meteo cambia già oggi: arriva qualche pioggia ... cremonaoggi.it