Raccolti frutteti e capannoni mitragliati dalla grandine ‘Noi agricoltori in balia del clima folle’

Grandine ha colpito campi di mais, pomodoro e frutteti, causando danni ingenti in tutta la provincia. Capannoni, magazzini e attrezzature sono stati mitragliati, con molte strutture danneggiate o distrutte. La perturbazione si è abbattuta con violenza, lasciando campi e raccolti in condizioni critiche. Gli agricoltori denunciano di essere in balia di condizioni climatiche estreme che compromettono le produzioni e le infrastrutture agricole.

Ferrara, 19 luglio 2026 – Una raffica, giù chicchi sui campi di mais e pomodoro, sui frutteti. Devastati anche magazzini e attrezzature. Danni ingentissimi alle colture e alle strutture agricole in tutta la provincia, dal Mezzano all’Alto Ferrarese. Il nubifragio del 15 luglio ha sferrato un duro, ennesimo colpo all’agricoltura. ‘Caldo estremo alternato a precipitazioni estreme accompagnate da vento forte: questo è lo scenario che si ripresenta con una cadenza ormai preoccupante da fine maggio’, la denuncia di Jennifer Felloni, frutticoltrice e vicepresidente di Cia. In fumo in una manciata di secondi il lavoro di un anno. Piove sul bagnato, dopo l’allarme nei giorni scorsi per la mazzata rappresentata dal caro gasolio arriva il colpo, grandine che ti manda al tappeto, del maltempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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