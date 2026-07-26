Negli ultimi tempi, alcuni giovani stanno riscoprendo il lavoro manuale, dedicandosi a attività artigianali e pratiche. Questa tendenza si manifesta attraverso corsi e laboratori dedicati a tecniche tradizionali, come la lavorazione del legno o la ceramica. Si tratta di un ritorno consapevole alle competenze pratiche, in contrasto con la predominanza del digitale e dell’automazione, che hanno caratterizzato gli ultimi decenni.

Per oltre trent’anni ci è stato raccontato che il progresso aveva una sola direzione: lasciare il lavoro manuale per entrare nel mondo dei computer. L’operaio sarebbe diventato impiegato, l’artigiano si sarebbe trasformato in manager, bottega e laboratorio avrebbero lasciato spazio all’ufficio. La digitalizzazione sembrava destinata a sostituire tutto ciò che richiamava la manualità, mentre il successo personale coincideva sempre più con un lavoro svolto davanti a uno schermo. I nativi digitali riscoprono il lavoro manuale. Oggi, però, mentre l’intelligenza artificiale promette di rivoluzionare professioni considerate fino a ieri “del futuro”, qualcosa sembra muoversi in controtendenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I nativi digitali riscoprono il lavoro manuale: cosa c’è dietro al ritorno del “saper fare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

IA e creatività: il valore si sposta dal saper fare al saper pensareL’automazione delle attività creative solleva domande sulla valutazione di un’opera: il suo valore cambia quando la realizzazione avviene in modo...

Puntata 3 – Saper fare e saper digitareNell’ultima puntata della serie si affronta un tema considerato particolarmente complesso e fondamentale per il discorso sviluppato finora.

Si parla di: I nativi digitali riscoprono il lavoro manuale: cosa c’è dietro al ritorno del saper fare.

Se i nativi digitali contestano l'IAI fischi che hanno accolto i riferimenti all’intelligenza artificiale durante due cerimonie di laurea negli Stati Uniti non sono soltanto un episodio curioso o una manifestazione di maleducazione ... ilmessaggero.it

I nativi digitali e il ritorno al futuro dei BoomerIn uno scarto improvviso, un colpo di scena degno di un episodio di quelli buoni di Black Mirror, i nativi digitali stanno riscoprendo il fascino dell’analogico con la stessa foga con cui i loro ... macitynet.it