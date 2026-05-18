Puntata 3 – Saper fare e saper digitare

Nell’ultima puntata della serie si affronta un tema considerato particolarmente complesso e fondamentale per il discorso sviluppato finora. Si approfondisce il rapporto tra le capacità pratiche e le competenze digitali, ponendo l’attenzione su un aspetto che richiede attenzione e precisione. La discussione si focalizza su come queste competenze siano alla base di processi decisivi e su come il saper fare e il saper digitare rappresentino elementi chiave in un contesto sempre più orientato alla tecnologia.

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L’ultimo punto da affrontare è indubbiamente il più complesso ed è anche la chiave di volta del discorso imbastito fino a qui. Ovvero: c’è davvero, al di là della metafora, per trasferire l’arte del fare che si perde nella notte dei tempi, partendo dalle botteghe rinascimentali italiane, fino alle moderne imprese digitali dei giorni nostri? Si parla spesso, e a volte con estrema semplificazione, di artigiani digitali. Il discrimine in realtà è sottile: cosa unisce lo scultore dotato di scalpello e l’ingegnere informatico che progetta un’impalcatura di It utilizzando l’intelligenza artificiale? In fondo la risposta, in un discorso che scopriamo essere circolare, non è che la stessa fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Puntata 3 – Saper fare e saper digitare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video interent forte e chiaro EP.18 del 2025/12/12 regali di Natale Sullo stesso argomento "Non serve saper cucire, basta saper riparare": ecco Fashion Revolution, la giornata di rammendo creativoFashion Revolution è un’ organizzazione no?profit internazionale con gruppi attivi in più di 90 paesi nata in risposta al crollo del Rana Plaza in... Senza saper fare il lusso perde legittimazioneSenza artigiani non c’è Made in Italy: difendere e rinnovare l’artigianato significa difendere l’anima stessa della moda italiana C’è un’Italia che... ... cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio Augias conclude la puntata citando Italo Calvino ne Le città invisibili. #ItaloCalvino #Speranza #LaTorrediBabele #La7 x.com