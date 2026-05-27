IA e creatività | il valore si sposta dal saper fare al saper pensare

? Domande chiave Come cambierà il valore di un'opera quando l'esecuzione diventa automatica?. Perché la capacità di giudizio critico diventerà l'unica competenza insostituibile?. Cosa deve cambiare nel sistema educativo per preparare i nuovi creativi?. Come influirà l'automazione algoritmica sui ruoli professionali nel mercato del lavoro?.? In Breve Floriano Bollettini evidenzia il passaggio dalla maestria manuale al progetto intellettuale.. L'algoritmo replica processi esecutivi senza possedere volontà o senso del bello.. Il sistema educativo deve formare professionisti capaci di supervisionare l'output algoritmico.. Il mercato del lavoro richiede nuove competenze di giudizio critico e correzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Reborn, her family hears her thoughts, thwarts a plot, and her painting talent brings her favor.

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