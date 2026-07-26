La polizia cerca un giovane tedesco di origine libanese sospettato di aver guidato il furgone che ha investito i partecipanti al Pride Lgbtq+ a Berlino. Si tratta di un uomo di 21 anni, attualmente ricercato. Le autorità stanno indagando sull'incidente avvenuto in città. Non sono stati forniti altri dettagli sulle modalità o sulle eventuali motivazioni dell'attacco. La ricerca del sospettato è in corso.

Berlino, 26 luglio 2026 – È un cittadino tedesco di origine libanese il sospettato per l'attentato al Pride Lgbtq+ di Berlino. Secondo quanto riportato dai media locali, tra cui Der Spiegel e Bild, la polizia è sulle tracce di Abdul B., un 21enne simpatizzante del gruppo jihadista Stato Islamico (Isis). Da quanto si apprende sarebbe l’uomo stato classificato dalle autorità di sicurezza tedesche come "soggetto pericoloso" di matrice islamista. Il quotidiano Sueddeutsche Zeitung riferisce che gli apparati lo ritenevano radicalizzato e disposto alla violenza. Il giovane avrebbe tentato di recarsi in Siria per unirsi all’Isis e sarebbe stato arrestato alla fine del 2025 all'aeroporto Ber di Berlino, di ritorno dal Libano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Abdul B., chi è il 21enne ricercato dalla polizia per l’attentato con il furgone a Berlino

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#Furgone sulla folla a #Berlino. La polizia ha chiesto aiuto per rintracciare il presunto responsabile dell'attentato: il 21enne Abdul B. Dal mezzo sarebbero scese una o più persone. Non avvicinatelo, potrebbe essere armato e pericoloso. Chiamate subito. x.com

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