Un uomo, uscito di recente da una struttura di detenzione, è stato identificato come il presunto autore dell’attacco con il furgone durante il Pride di Berlino. Si tratta di un sostenitore dell’Islam. L’incidente ha causato una vittima e 16 feriti. La polizia sta indagando sui motivi e sui precedenti dell’individuo, senza ancora confermare eventuali collegamenti con altre attività o gruppi. La scena si è svolta in una zona molto frequentata durante la manifestazione.

Berlino è ancora sotto-choc per quanto accaduto ieri sera durante la marcia del Pride. Un furgone ha seminato paura e morte irrompendo sulla folla, uccidendo una donna e ferendo 16 persone. Il presunto attentatore, stando a quando sostengono i media tedeschi è il 21enne Abdul Ballout, sulle cui tracce si sono fiondati Polizia e Procura di Berlino Chi Adbul Ballout Secondo la Bild, si presume che il giovane, già noto alle forze dell'ordine (tra i reati commessi aggressione aggravata ed estorsione), sia un sostenitore dello Stato islamico. Era stato rilasciato dal centro di detenzione minorile pochi mesi fa. In queste ore, la Polizia berlinese sta facendo circolare la foto di Ballout: corporatura snella (1,90 circa), capelli scuri, felpa nera e pantaloncini bianchi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Chi è Abdul Ballout, il presunto autore del blitz omicida durante il Pride di Berlino: sostenitore dell'Islam, era uscito da poco dal riformatorio

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