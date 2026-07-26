I Lapilli U Curtigghiu | la Sicilia contadina torna a raccontarsi a Cortile Platamone

Notizia in breve

Una mostra dedicata alla campagna siciliana si tiene nel cortile di un centro culturale, con esposizioni di fotografie e oggetti tradizionali. L’evento fa parte delle iniziative delle Veglie di Agata, un ciclo di appuntamenti culturali multidisciplinari. La rassegna intende raccontare la vita rurale attraverso immagini e strumenti agricoli, ripercorrendo le tradizioni della Sicilia contadina. L’esposizione è aperta al pubblico e si protrae fino a una data da definire.