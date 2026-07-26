I Lapilli U Curtigghiu | la Sicilia contadina torna a raccontarsi a Cortile Platamone
Una mostra dedicata alla campagna siciliana si tiene nel cortile di un centro culturale, con esposizioni di fotografie e oggetti tradizionali. L’evento fa parte delle iniziative delle Veglie di Agata, un ciclo di appuntamenti culturali multidisciplinari. La rassegna intende raccontare la vita rurale attraverso immagini e strumenti agricoli, ripercorrendo le tradizioni della Sicilia contadina. L’esposizione è aperta al pubblico e si protrae fino a una data da definire.
a cura di Valentina Giua Nell’ambito de Le Veglie di Agata, il palinsesto culturale multidisciplinare curato da Valentina Giua in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata, domenica 19 luglio Cortile Platamone si è acceso con lo spettacolo “ U Curtigghiu “, portato in scena dal Gruppo Teatrale Folk I Lapilli, subito dopo il concerto barocco di Harmonia Ostinata. Una compagnia giovane, una tradizione antica. Nata appena nell’ottobre 2025, la Compagnia Folk Etnea I Lapilli ha scelto di raccontare “U Curtigghiu” — testo di Claudio Musumeci, con la regia di Sara Lattuga — come atto d’amore verso la cultura contadina siciliana: “u curtigghiu”, il cortile condiviso, luogo per eccellenza della socialità popolare, dove si intrecciavano lavoro, festa, pettegolezzo e racconto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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