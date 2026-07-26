Harmonia Ostinata il barocco che torna a vivere a Cortile Platamone
Un gruppo di artisti sta portando in scena un’opera di musica barocca, con esecuzione in programma nel cortile di un edificio storico. La rappresentazione è curata da un team di professionisti, tra cui Valentina Giua e altri collaboratori. L’evento rientra in una serie di iniziative culturali organizzate in questa location, che si svolgono all’interno di un progetto dedicato alla promozione del patrimonio artistico e musicale locale. La performance si svolgerà all’aperto, in un contesto che valorizza l’architettura storica.
a cura di Valentina Giua (Gloria Cilauro, Enzo Pastorina, Valentina Giua, Edoardo Buonanno, Mariateresa Galizia, Chiara Russo) Nell’ambito de Le Veglie di Agata, il palinsesto culturale multidisciplinare curato da Valentina Giua in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata, domenica 19 luglio Cortile Platamone ha ospitato dalle 19:30 il concerto del quintetto Harmonia Ostinata, dedicato interamente al repertorio barocco. Un quintetto di giovanissimi talenti. Harmonia Ostinata riunisce cinque musicisti formatisi al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania: il chitarrista Enrico Pastorina, classe 2008, i violinisti Edoardo Buonanno, classe 2007, e Mariateresa Galizia, classe 2008, la violoncellista Chiara Russo, insieme alla voce lirica di Gloria Cilauro, vent’anni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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