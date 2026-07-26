harmonia ostinata il barocco che torna a vivere a cortile platamone

Notizia in breve

Un gruppo di artisti sta portando in scena un’opera di musica barocca, con esecuzione in programma nel cortile di un edificio storico. La rappresentazione è curata da un team di professionisti, tra cui Valentina Giua e altri collaboratori. L’evento rientra in una serie di iniziative culturali organizzate in questa location, che si svolgono all’interno di un progetto dedicato alla promozione del patrimonio artistico e musicale locale. La performance si svolgerà all’aperto, in un contesto che valorizza l’architettura storica.