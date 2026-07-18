I Lapilli alle Veglie di Agata | il fuoco del folklore etneo al Cortile Platamone

Notizia in breve

Durante le Veglie di Agata, un evento tradizionale che si svolge nel cortile Platamone, si sono esibiti i Lapilli della Compagnia Folk Etnea. La manifestazione si svolge di sera e si concentra sulla narrazione della cultura popolare attraverso musica e spettacoli. L’evento mira a preservare e trasmettere le tradizioni locali, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa e memoria. La rappresentazione si inserisce nel calendario delle celebrazioni dedicate alla figura di Agata.