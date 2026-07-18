I Lapilli alle Veglie di Agata | il fuoco del folklore etneo al Cortile Platamone
Durante le Veglie di Agata, un evento tradizionale che si svolge nel cortile Platamone, si sono esibiti i Lapilli della Compagnia Folk Etnea. La manifestazione si svolge di sera e si concentra sulla narrazione della cultura popolare attraverso musica e spettacoli. L’evento mira a preservare e trasmettere le tradizioni locali, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa e memoria. La rappresentazione si inserisce nel calendario delle celebrazioni dedicate alla figura di Agata.
a cura di Valentina Giua Lapilli Compagnia Folk Etnea Con il calare della sera, le Veglie di Agata affidano il proprio racconto alla tradizione popolare. Domenica 19 luglio, alle 20.30, il Cortile Platamone accoglierà la Compagnia Folk Etnea I Lapilli, protagonista del terzo appuntamento della giornata all’interno del palinsesto artistico e culturale ideato e curato dalla progettista culturale Valentina Giua, in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata. Dopo la pittura e la musica, sarà il folklore a completare questo viaggio tra le arti, confermando la visione culturale che anima l’intero progetto: mettere in dialogo espressioni artistiche diverse per restituire alla città un’esperienza condivisa di memoria, partecipazione e identità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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