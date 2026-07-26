Due momenti decisivi hanno segnato l’estate dei giovani italiani. Un rigore conquistato e trasformato ha portato un vantaggio importante, seguito da un gol di testa, realizzato saltando tra due avversari. Questi episodi sono stati protagonisti di una serie di partite e hanno catturato l’attenzione di molti appassionati, portando un senso di speranza e di svolta nel calcio giovanile.

Un lampo di speranza, anzi due. Rigore conquistato, poi trasformato; gol di testa svettando in mezzo a due avversari, da centravanti di razza. Lampi di Camarda, in una partita che conta niente - l’amichevole di Glasgow contro il Celtic - ma può valere tantissimo: questa doppietta convince definitivamente Amorim, il ragazzino non andrà in prestito un’altra volta ma resterà al Milan. Diciotto anni, italiano. I rossoneri - presidente americano, allenatore portoghese - credono al giovane attaccante milanese, gli hanno appena rinnovato il contratto e poi hanno deciso che sì, è pronto per fare parte dell’organico che si sta tuffando nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I lampi di Camarda, la Champions di Liberali e poi... L'estate della svolta per i giovani italiani

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