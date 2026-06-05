Le immagini del satellite Meteosat mostrano che le nubi e gli acquazzoni sono ancora presenti principalmente nel Triveneto e nelle regioni centrali, mentre al sud e a Roma il cielo è più sereno. La perturbazione attuale sta attraversando l’Italia, ma si prevede che nei prossimi giorni il clima si stabilizzi e arrivi una fase di tempo più stabile e soleggiato.

L’ennesimo fronte instabile taglia in due il nostro Paese come mostra in modo eloquente il satellite Meteosat: nubi e acquazzoni sono ancora presenti soprattutto su Triveneto e regioni del Centro mentre da Roma in giù il bel tempo domina la scena. Tuttavia, le condizioni atmosferiche sono destinate a migliorare con l’estate ormai pronta a dominare la scena su tutta Italia. Dove avremo gli ultimi fenomeni. “Nelle prossime ore di venerdì 5 giugno vivremo gli ultimi passaggi perturbati di matrice atlantica, con temporali potenzialmente intensi al Nord (specie a Nord-Est) e in transito dalla Toscana verso le regioni centrali adriatiche”, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Ultimi temporali sull’Italia, poi arriva l’estate vera: la data della svolta

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ULTIMI TEMPORALI: Arriva lestate

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