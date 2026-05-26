La rivoluzione del Milan riparta dai giovani | Camarda e Liberali il futuro può nascere qui

Da milanzone.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan si prepara a un nuovo inizio, puntando sui giovani con l’ingaggio di Camarda e Liberali. La mancata qualificazione alla Champions League comporterà un ridimensionamento delle ambizioni di mercato, sia in termini economici che strategici. La squadra potrebbe quindi concentrarsi su talenti emergenti, lasciando spazio a una fase di rinnovamento. La decisione coinvolge anche la pianificazione delle prossime mosse e degli investimenti futuri.

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La rivoluzione sarà inevitabile, ma probabilmente non passerà dai colpi da copertina. La mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League costringerà il club rossonero a ridimensionare almeno in parte le ambizioni sul mercato, sia dal punto di vista economico che strategico. Per questo motivo il nuovo Milan potrebbe ripartire soprattutto dai giovani, da quei talenti cresciuti in casa che rappresentano non solo il futuro tecnico del club, ma anche una scelta sostenibile in una fase di profonda ricostruzione. Dopo una stagione deludente, la dirigenza dovrà trovare un equilibrio tra competitività e sostenibilità economica. Le possibili cessioni eccellenti per finanziare la ripartenza. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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