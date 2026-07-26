L'estate a Bologna si anima con eventi nei parchi, giardini e spazi pubblici fino a settembre. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con associazioni e realtà locali, coinvolgendo le camere di commercio, le associazioni di categoria e le banche locali. Tra le attività ci sono spazi dedicati al relax, attività sportive e momenti culturali, con l’obiettivo di offrire rifugi climatici e occasioni di svago per i cittadini durante la stagione estiva.

L’estate bolognese colora fino a settembre parchi, giardini e spazi urbani grazie a iniziative realizzate in collaborazione con associazioni e realtà locali: un progetto che vede come promotore Ascom insieme a Fipe Bologna e Emil Banca. Parchi e giardini che diventano anche rifugi climatici, soprattutto per bambini e anziani, più soggetti ai rischi delle ondate di calore. Tra le rassegne principali si conferma ‘ Campo Savena Urban Life ’, promossa con il contributo di Serena80 e Audax Bologna, che porta nei giardini Penazzi e Moloise concerti, dj set e attività sportive. Prosegue anche lo ‘ Scandellara Summer Festival ’ al parco Tamburini, realizzato da Trattoria dall’olio insieme ad associazioni culturali e musicali locali, che alterna live music, dj set e attività dedicate al benessere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I giardini accendono l’estate. Tra rifugi climatici, sport e cultura

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