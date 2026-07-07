Una mappa online mostra i rifugi climatici di Napoli, accessibili tramite il sito “rifugiclimaticinapoli.it”. Dopo aver cercato il sito, basta cliccare sulle bandierine per visualizzare indirizzi, tipologie di locali e servizi disponibili. Tra i punti segnalati ci sono giardini pubblici e chiostri storici, tutti destinati a offrire un riparo dal caldo. La piattaforma fornisce informazioni chiare e facilmente consultabili.

Basta digitare “rifugiclimaticinapoli.it” sul motore di ricerca del proprio cellulare, cliccare sulle bandierine e appare una schermata che indica l’indirizzo, la tipologia di posto e i servizi offerti. Dai parchi alle zone alberate, dalle spiagge ad altri spazi pubblici, nelle indicazioni della mappa interattiva ci sono anche associazioni di volontariato e chiese aperte dall’Arcidiocesi di NapolI: luoghi, in pratica, dove è possibile trovare refrigerio e sollievo nelle giornate e nelle ore particolarmente calde. L’accesso è libero e gratuito e il servizio di mappatura è offerto dal Comune di Napoli. Gli spazi esterni offrono sedute in aree ben ombreggiate, servizi igienici e fontanelle pubbliche. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - «Ecco dove rinfrescarsi a Napoli», rifugi climatici: la mappa, dai giardini ai chiostri

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