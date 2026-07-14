Firenze tra i rifugi climatici contro il caldo | al fresco nelle biblioteche e nei giardini E nei Musei civici i pinguini non bastano

A Firenze, i lavoratori segnalano temperature troppo elevate nelle biblioteche e nei giardini pubblici, dove cercano rifugi dal caldo. Nei Musei civici, i pinguini esposti non dispongono di sistemi di raffreddamento adeguati. Dopo i problemi di aria condizionata negli Uffizi e i malfunzionamenti nelle sale di Palazzo Vecchio, si moltiplicano le richieste di intervento per migliorare le condizioni ambientali.

Dopo il caso degli Uffizi senz’aria condizionata e i «pinguini» senza tubo di sfogo nelle sale di Palazzo Vecchio, arriva un altro sos dei lavoratori per il troppo caldo. Gli addetti dei musei civici fiorentini hanno fatto appello con una lettera aperta alla sindaca Funaro, «in qualità di autorità sanitaria locale», chiedendo un intervento immediato. «Siamo a chiederle con la massima urgenza provvedimenti opportuni riguardo al clima interno del museo (Palazzo Vecchio, ndr), oltre che, ovviamente, nei musei di Santa Maria Novella, Forte del Belvedere e non per ultimo la Cappella Brancacci. Un intervento appropriato, definitivo. Ciò vale come in questi giorni di emergenza per l’ondata di calore anche per i prossimi mesi invernali». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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