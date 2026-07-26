I genitori dei bambini dell’asilo sono in agitazione dopo aver scoperto presunti maltrattamenti all’interno della struttura. Molti di loro hanno dichiarato di non essere stati informati in modo chiaro e chiedono spiegazioni precise. La notizia, diffusa nelle ultime ore, ha generato reazioni di sconcerto e preoccupazione tra le famiglie. La direzione dell’asilo non ha ancora fornito dettagli ufficiali o commenti sulla vicenda. La polizia ha avviato un’indagine per accertare i fatti.

Ancona, 26 luglio 2026 – Preoccupazione, sconcerto e rabbia. Tutti sentimenti uniti dalla linea rossa dello stupore sincero perché per i genitori dei bambini che frequentano quella scuola la notizia dei presunti maltrattamenti è un fulmine a ciel sereno. All’interno dell’istituto scolastico paritario “Farfallegre” dell’Opera Pia Coniugi Lesti nel tardo pomeriggio di venerdì si sono dati appuntamento i genitori dei bambini che frequentano la scuola. Tante le mamme e i papà che hanno partecipato all’incontro organizzato dalla scuola stessa con il sindaco Daniele Carnevali, l’amministratrice della Fondazione Opera Pia Lesti Tanya Bertini, alcune maestre della scuola, l’avvocata Patrizia Gambini, legale che rappresenta la cooperativa che gestisce la struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I genitori dell’asilo degli orrori sono sconcertati: “Vogliamo risposte chiare”. Molti non sapevano

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