L’asilo degli orrori schiaffi e punizioni ai bimbi Il sindaco incredulo | Ci ho mandato anche i miei figli

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due maestre di un asilo sono state poste agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti sui bambini. Il sindaco del paese ha dichiarato di aver inviato anche i propri figli in quella struttura. L’indagine è partita dopo segnalazioni e accertamenti dei carabinieri, che hanno eseguito gli arresti questa mattina. La scuola è stata chiusa temporaneamente. La vicenda ha suscitato sdegno tra i genitori e la comunità locale.

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Polverigi (Ancona), 24 luglio 2026 – Ha appreso dai carabinieri stamattina quanto accaduto il sindaco di Polverigi, Daniele Carnevali, paese in cui due maestre d’asilo sono finite ai domiciliari per maltrattamenti. “Ci è arrivata la notizia questa mattina quando ci è stata notificata da parte dei carabinieri, riguardo l’emissione delle misure cautelari – ha detto incredulo -. Inizialmente l’atto non specificava i dettagli dei reati, emersi poi con l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Ancona. Non sono mai emerse lamentele da parte di nessuno, anzi. Anche io ho mandato lì i miei figli in passato, entrambi hanno frequentato quella struttura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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