Un’inchiesta ha portato alla luce gravi accuse di abusi in un asilo, partendo da una denuncia di una maestra. Sono emersi episodi di schiaffi, umiliazioni e bambini lasciati al buio. Il sito web dell’asilo mostra immagini di attività e momenti di gioco, con bambini e insegnanti in ambienti colorati e apparentemente idilliaci, in contrasto con quanto riferito dalle testimonianze raccolte.

Polverigi (Ancona), 25 luglio 2026 – Il sito internet di quell’asilo è pieno di immagini di attività all’insegna della buona crescita dei più piccoli, un tripudio di colori e di bellezza con protagonisti bambini e insegnanti al lavoro in un contesto quasi paradisiaco. Come principio guida, in alto, campeggia una citazione di Maria Montessori (“Il bambino è una sorgente d’amore; quando lo si tocca, si tocca l’amore”), ma forse proprio così non era, almeno non da parte di tutti gli operatori di quella struttura. Schiaffi, pizzicotti e tirate di capelli, oltre a punizioni umilianti come far togliere forzatamente le scarpe, lasciando camminare i bambini scalzi, togliere il cappellino anche sotto il sole, chiuderli nei bagni al buio per alcuni minuti o costringerli a colpirsi al capo da soli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’inchiesta sull’asilo degli orrori partita dalla denuncia di una maestra: schiaffi, umiliazioni e bimbi al buio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’asilo degli orrori, schiaffi e punizioni ai bimbi. Il sindaco incredulo: “Ci ho mandato anche i miei figli”Due maestre di un asilo sono state poste agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti sui bambini.

Osimo, bimbi strattonati, presi a schiaffi e rinchiusi al buio: arrestate per maltrattamenti due maestre d'asiloDue maestre di un asilo sono state arrestate con l'accusa di aver maltrattato i bambini, strattonandoli, schiaffeggiandoli e rinchiudendoli in stanze...

Temi più discussi: L’inchiesta sull’asilo degli orrori partita dalla denuncia di una maestra: schiaffi, umiliazioni e bimbi al buio; Bimbo morto in ospedale, 5 ricoverati. Cosa si sa del caso a Tropea; Sigilli all'asilo di Tropea, la direttrice: A completa disposizione della magistratura; Tropea, aperta l'inchiesta sul decesso del bimbo di un anno per il sospetto batterio killer.

UN BIMBO DI 18 MESI È MORTO, MENTRE ALTRI PICCOLI SONO FINITI IN OSPEDALE. L'asilo è stato chiuso in via precauzionale, la Procura ha aperto un'inchiesta e gli esperti stanno cercando di capire se esista un collegamento tra i casi. #Tropea #salute x.com

L’inchiesta sull’asilo degli orrori partita dalla denuncia di una maestra: schiaffi, umiliazioni e bimbi al buioAl Farfallegre di Polverigi ai piccoli tra i 3 e i 6 anni scarpe tolte con la forza per farli camminare scalzi e il cappellino strappato anche sotto il sole. Pur avendo il dovere di custodia dei minor ... ilrestodelcarlino.it

Bimbo di 18 mesi morto, altri quattro ricoverati: cosa sappiamo sull’ipotesi di infezione batterica all’asilo di TropeaI bambini frequentano la stessa struttura e avrebbero manifestato sintomi simili. Tre sono già stati dimessi, mentre uno resta in ospedale. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta e dispost ... panorama.it