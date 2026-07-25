L’inchiesta sull’asilo degli orrori partita dalla denuncia di una maestra | schiaffi umiliazioni e bimbi al buio
Un’inchiesta ha portato alla luce gravi accuse di abusi in un asilo, partendo da una denuncia di una maestra. Sono emersi episodi di schiaffi, umiliazioni e bambini lasciati al buio. Il sito web dell’asilo mostra immagini di attività e momenti di gioco, con bambini e insegnanti in ambienti colorati e apparentemente idilliaci, in contrasto con quanto riferito dalle testimonianze raccolte.
Polverigi (Ancona), 25 luglio 2026 – Il sito internet di quell’asilo è pieno di immagini di attività all’insegna della buona crescita dei più piccoli, un tripudio di colori e di bellezza con protagonisti bambini e insegnanti al lavoro in un contesto quasi paradisiaco. Come principio guida, in alto, campeggia una citazione di Maria Montessori (“Il bambino è una sorgente d’amore; quando lo si tocca, si tocca l’amore”), ma forse proprio così non era, almeno non da parte di tutti gli operatori di quella struttura. Schiaffi, pizzicotti e tirate di capelli, oltre a punizioni umilianti come far togliere forzatamente le scarpe, lasciando camminare i bambini scalzi, togliere il cappellino anche sotto il sole, chiuderli nei bagni al buio per alcuni minuti o costringerli a colpirsi al capo da soli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
L’asilo degli orrori, schiaffi e punizioni ai bimbi. Il sindaco incredulo: “Ci ho mandato anche i miei figli”Due maestre di un asilo sono state poste agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti sui bambini.
Osimo, bimbi strattonati, presi a schiaffi e rinchiusi al buio: arrestate per maltrattamenti due maestre d'asiloDue maestre di un asilo sono state arrestate con l'accusa di aver maltrattato i bambini, strattonandoli, schiaffeggiandoli e rinchiudendoli in stanze...
Temi più discussi: L’inchiesta sull’asilo degli orrori partita dalla denuncia di una maestra: schiaffi, umiliazioni e bimbi al buio; Bimbo morto in ospedale, 5 ricoverati. Cosa si sa del caso a Tropea; Sigilli all'asilo di Tropea, la direttrice: A completa disposizione della magistratura; Tropea, aperta l'inchiesta sul decesso del bimbo di un anno per il sospetto batterio killer.
Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con gli stessi sintomi ma non sono gravi. Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, la ca facebook
UN BIMBO DI 18 MESI È MORTO, MENTRE ALTRI PICCOLI SONO FINITI IN OSPEDALE. L'asilo è stato chiuso in via precauzionale, la Procura ha aperto un'inchiesta e gli esperti stanno cercando di capire se esista un collegamento tra i casi. #Tropea #salute x.com
L’inchiesta sull’asilo degli orrori partita dalla denuncia di una maestra: schiaffi, umiliazioni e bimbi al buioAl Farfallegre di Polverigi ai piccoli tra i 3 e i 6 anni scarpe tolte con la forza per farli camminare scalzi e il cappellino strappato anche sotto il sole. Pur avendo il dovere di custodia dei minor ... ilrestodelcarlino.it
Bimbo di 18 mesi morto, altri quattro ricoverati: cosa sappiamo sull’ipotesi di infezione batterica all’asilo di TropeaI bambini frequentano la stessa struttura e avrebbero manifestato sintomi simili. Tre sono già stati dimessi, mentre uno resta in ospedale. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta e dispost ... panorama.it