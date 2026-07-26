A Brescia, Mille si conferma tra i locali di riferimento per il gelato artigianale, con tre coni assegnati da Gabriele Pé. Altri riconoscimenti vanno a Bedussi, Ribera e Il Biondo, che si distinguono per la qualità degli ingredienti e le tecniche di preparazione. La città ospita diverse gelaterie apprezzate sia dai clienti locali sia dai visitatori, con un'offerta variegata e di alta qualità.

Ancora una volta a difendere Brescia nell’élite dell’arte fredda italiana c’è Mille, il punto di riferimento per gli appassionati del gelato che ormai ha cinque locali in altrettanti luoghi della provincia: Roccafranca, Borgo San Giacomo, Orzinuovi, Castelcovati e Verolanuova che essendo casa madre è stato premiato con i Tre Coni dalla Guida alle Gelaterie d’Italia 2207 del Gambero Rosso. È il massimo riconoscimento per il settore (ce ne sono 13 in Lombardia e 77 in totale) che dal gennaio 2025 premia il lavoro del brescianissimo Gabriele Pè, 43 enne, animato da una passione senza confini per il mondo del gelato: senza essere figlio d’arte o... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - i gelati migliori in città, «Tre coni» a Mille di Gabriele Pé. «Due» a Bedussi, Ribera, Il Biondo

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