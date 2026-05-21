Biondo miele per Ornella Muti e biondo burro per Isabella Ferrari Le due icone italiane del cinema portano a Cannes due sfumature di biondi vincenti
A Cannes, due attrici italiane sono salite sul red carpet portando ciascuna una tonalità di biondo diversa. Ornella Muti, di 71 anni, ha sfoggiato un biondo miele, mentre Isabella Ferrari, di 62, ha scelto un biondo burro. Entrambe sono nel cast del film Roma Elastica, e hanno attirato l’attenzione con il loro aspetto e la loro presenza sulla scena internazionale. Le attrici italiane si sono presentate con look eleganti e curati, mostrando le loro sfumature di capelli in modo distinto.
E ntrambe nel cast del film Roma Elastica, le dive del cinema italiano Ornella Muti, 71 anni, e Isabella Ferrari, 62, hanno sfilato sul red carpet di Cannes, più affascinanti che mai. Fil rouge del loro beauty look? I capelli biondi, con dei distinguo cromatici e di intensità: butter blonde chci e algido per Isabella Ferrari, romantico biondo miele con radici castane per Ornella Muti. Quel che è certo è che, a Cannes, il biondo si conferma un dettaglio di bellezza davverio multitasking. Quel che fa, infatti, questa tonalità capelli è illuminare il volto, addolcire i tratti e innalzare il fattore charme. Ornella Muti a Cannes: «Non vivo di ricordi, guardo al futuro. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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