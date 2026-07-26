Sabato 4 luglio sono iniziati in Emilia-Romagna i saldi estivi, che dureranno fino al primo settembre. Durante questo periodo, molte persone approfittano degli sconti per acquistare vestiti, spesso senza pianificare. Solo il 20% dei vestiti acquistati finisce nella raccolta differenziata. Si tratta di un momento in cui si parla anche dell’impatto ambientale della moda e del ciclo di vita dei capi comprati impulsivamente.

Sabato 4 luglio hanno preso il via anche in Emilia-Romagna i saldi estivi, che proseguiranno fino al 1° settembre. Un appuntamento atteso da consumatori e commercianti, ma che quest’anno diventa anche l’occasione per riflettere sul costo ambientale della moda e sul destino dei capi acquistati d’impulso. Se da un lato Confcommercio Ascom Bologna e Federmoda invitano a vivere la stagione degli sconti all’insegna della trasparenza e della qualità, dall’altro Ecotessili richiama l’attenzione su un dato che fotografa la fragilità del sistema: in Italia l’80% dei rifiuti tessili non viene conferito nella raccolta differenziata e resta quindi escluso da qualsiasi filiera di recupero. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - I consigli per i saldi sostenibili: «Comprate solo ciò che serve. Solo il 20% dei vestiti finisce nella raccolta differenziata»

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I consigli per i saldi sostenibili: Comprate solo ciò che serve. Solo il 20% dei vestiti finisce nella raccolta differenziataAl via, fino all'inizio di settembre, la stagione dei ribassi. L'appello alla trasparenza di Confcommercio e Federmoda. I consigli di Ecotessili per evitare sprechi: Mi raccomando leggete bene le eti ... corrieredibologna.corriere.it