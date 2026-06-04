Raccolta differenziata | la guida pratica per gli studenti e non solo su come riciclare la plastica senza errori

Una nuova guida pratica è stata pubblicata per aiutare studenti e cittadini a riciclare correttamente la plastica. La pubblicazione si rivolge principalmente ai più giovani, evidenziando l'importanza di una corretta raccolta differenziata. La guida fornisce indicazioni chiare su come smaltire i diversi tipi di plastica senza commettere errori. L'interesse verso pratiche sostenibili è crescente tra i giovani, che dimostrano attenzione alle tematiche ambientali.

Eppure, una recente indagine condotta da Skuola.net in collaborazione con COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) rivela che molti di loro hanno ancora dubbi sulla corretta gestione dei rifiuti quotidiani. Nove giovani su dieci, infatti, dichiarano di impegnarsi regolarmente nella raccolta differenziata, tuttavia uno su cinque ammette di non possedere le conoscenze adeguate per separare i materiali nel modo giusto. Soltanto il 25% si ritiene pienamente preparato sull’argomento. Skuola.net ha stilato un utile elenco per chiarire le incertezze diffuse, smontando alcune false credenze. Ecco i principi fondamentali da seguire tutti i giorni: I dati della ricerca evidenziano che quasi quattro giovani su dieci ignorano la corretta destinazione del polistirolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Learning in Action | PGP Students Solve a Real-World Waste Management Challenge

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