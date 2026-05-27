Raccolta differenziata alla Noce slitta l' avvio del porta a porta | solo un condominio su due è già attrezzato
L'avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel quartiere Noce di Palermo è stato posticipato di due settimane, passando dal 29 maggio al 12 giugno. La decisione è stata comunicata dalla società incaricata della gestione dei rifiuti, che ha spiegato come solo un condominio su due sia già attrezzato per il nuovo sistema. La modifica delle date riguarda esclusivamente questa zona della città.
Il settimo step della raccolta differenziata porta a porta a Palermo slitta di due settimane. La Rap ha infatti annunciato che il nuovo servizio che riguarderà il quartiere Noce e inizialmente previsto dal 29 maggio, partirà venerdì 12 giugno. Il motivo? "La decisione - si legge in una nota. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Continuano gli incontri per informare i residenti della Noce sulle corrette pratiche alla raccolta differenziata in vista dell'avvio del porta a porta. Giorno 27/05, saranno previsti due incontri pubblici: ore 17 Scuola Edmondo de Amicis; ore 18 Chiesa del Sacro Cu x.com
Come già abbiamo più volte comunicato, dal 29 maggio partirà ufficialmente la raccolta differenziata nel quartiere Noce. A supporto di questo importante cambiamento sono stati organizzati alcuni incontri pubblici informativi rivolti a cittadini e commercianti facebook
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