Raccolta differenziata alla Noce slitta l' avvio del porta a porta | solo un condominio su due è già attrezzato

Notizia in breve

L'avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel quartiere Noce di Palermo è stato posticipato di due settimane, passando dal 29 maggio al 12 giugno. La decisione è stata comunicata dalla società incaricata della gestione dei rifiuti, che ha spiegato come solo un condominio su due sia già attrezzato per il nuovo sistema. La modifica delle date riguarda esclusivamente questa zona della città.