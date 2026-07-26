Alessia, Stefano e la cagnolina Mariposa sono di nuovo in sella sulle strade della Terra del Fuoco. Dopo aver percorso vari territori, i due continueranno a esplorare con le biciclette, accompagnati dal loro animale domestico. La coppia ha condiviso l’immagine di un tramonto tra le montagne e il mare, mentre pedalano lungo una strada sterrata. La loro avventura prosegue con nuovi percorsi e scoperte.

Ci risiamo. Chi pensava che i «Cercatori di Lucciole» (dal nome della loro pagina Instagram) avessero esaurito la loro sete di orizzonti, si sbagliava di grosso. Dopo il viaggio durato un anno, da Chioggia a Singapore, pedalando 15 mila chilometri in bicicletta lungo la Via della Seta, Stefano Giada, 34 anni, chioggiotto doc, e Alessia Niero, veneziana di 32 anni, hanno mollato di nuovo gli ormeggi. Gli ex comandanti dei vaporetti dell'Actv hanno tracciato una nuova rotta che stavolta punta al cuore del Sud America: dalla Terra del Fuoco a Bogotà, entro fine anno. Anche l'assetto da viaggio è diverso dalla loro prima avventura su... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - I «Cercatori di lucciole», Alessia e Stefano di nuovo in bici nella Terra del fuoco: «Ora con noi anche la cagnolina Mariposa»

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