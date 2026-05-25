In bici alle sorgenti del Sile nella notte delle lucciole

Nella notte tra sabato 30 maggio e lunedì 1 giugno 2026, si svolgerà un’escursione serale alle sorgenti del Sile, organizzata da Cicloesplorando. L’evento, intitolato “Lucciole & Sorgenti”, prevede un percorso in bicicletta per osservare le sorgenti del fiume e le luci delle lucciole. L’attività si svolgerà in orario serale durante due date consecutive.

Sabato 30 Maggio e Lunedì 1 Giugno 2026. Cicloesplorando presenta: Lucciole & Sorgenti – Escursione serale alle sorgenti del Sile. Preparati a vivere una serata magica! Un’escursione guidata in bicicletta nel momento perfetto per ammirare lo spettacolo delle lucciole, immersi nella quiete e nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pinerolo, torna la Notte delle Muse: il programma completo tra concerti, Risiko e lucciole

David di Donatello, la rivolta delle stelle nella notte del cinema: dalle proteste alle dediche, cosa è successoNella serata al nuovo Teatro 23 di Cinecittà, il cinema italiano ha riunito attori, registi e addetti ai lavori per la cerimonia dei David di...