In bici alle sorgenti del Sile nella notte delle lucciole

Da padovaoggi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra sabato 30 maggio e lunedì 1 giugno 2026, si svolgerà un’escursione serale alle sorgenti del Sile, organizzata da Cicloesplorando. L’evento, intitolato “Lucciole & Sorgenti”, prevede un percorso in bicicletta per osservare le sorgenti del fiume e le luci delle lucciole. L’attività si svolgerà in orario serale durante due date consecutive.

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Sabato 30 Maggio e Lunedì 1 Giugno 2026. Cicloesplorando presenta: Lucciole & Sorgenti – Escursione serale alle sorgenti del Sile. Preparati a vivere una serata magica! Un’escursione guidata in bicicletta nel momento perfetto per ammirare lo spettacolo delle lucciole, immersi nella quiete e nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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