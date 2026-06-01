Misterbianco va a fuoco un appartamento | i vigili del fuoco salvano due residenti e la cagnolina Lilly

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio in un edificio di quattro piani in via Garibaldi 156, a Misterbianco. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno salvato due residenti e una cagnolina. Nessuna vittima è stata segnalata. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.