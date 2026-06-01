Misterbianco va a fuoco un appartamento | i vigili del fuoco salvano due residenti e la cagnolina Lilly
Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio in un edificio di quattro piani in via Garibaldi 156, a Misterbianco. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno salvato due residenti e una cagnolina. Nessuna vittima è stata segnalata. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti, nel primo pomeriggio di oggi, per un incendio sviluppatosi in un edificio a quattro piani in via Garibaldi 156, a Misterbianco. I pompieri hanno provveduto ad estinguere l'incendio e mettere in sicurezza lo stabile. A. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Piacenza24 - Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco soccorrono un cane
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