i bonus giovani e donne e zes andranno richiesti entro il 30 settembre come si presenta la domanda

Le imprese devono presentare le domande per i bonus giovani, donne e Zes entro il 30 settembre. L’Inps ha comunicato questa scadenza il 23 luglio, specificando che i bonus sono destinati alle aziende, non ai singoli cittadini. La domanda deve essere inviata entro questa data per accedere ai contributi previsti.

Lo scorso 23 luglio l’Inps ha diffuso un messaggio con i dettagli sul termine per presentare le domande per i bonus giovani, donne e Zes. Non si tratta di bonus diretti ai cittadini, ma alle imprese. Per ogni lavoratore che viene assunto a tempo indeterminato, rispettando alcune condizioni, l’azienda riceve uno sconto sui contributi che dovrebbe pagare per un determinato periodo. L’obiettivo di questa misura è di favorire i contratti a tempo indeterminato, che danno maggiore stabilità al lavoro e sicurezze ai lavoratori. Negli ultimi anni questo dato è molto migliorato, con un aumento dei contratti a tempo indeterminato che, dieci anni fa, era difficile immaginare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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