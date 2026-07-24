INPS fissa al 30 settembre la scadenza per le domande di Bonus Giovani Bonus Donne e Bonus ZES Unica

Da orizzontescuola.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entro il 30 settembre 2026, i datori di lavoro devono inviare all'INPS le domande per ottenere i bonus contributivi dedicati a tre agevolazioni: Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES Unica. La scadenza è stata fissata dall'ente previdenziale e riguarda tutte le istanze relative a queste misure di sostegno. La data rappresenta il termine ultimo per la presentazione delle richieste.

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C'è una data da cerchiare in rosso sul calendario delle segreterie e degli enti di formazione privati: il 30 settembre 2026. Entro questo termine, infatti, i datori di lavoro dovranno trasmettere all'INPS le istanze per ottenere i benefici contributivi legati a tre specifiche agevolazioni: il Bonus Giovani, il Bonus Donne e il Bonus ZES Unica. A partire dal primo di ottobre gli uffici chiuderanno definitivamente le porte, rifiutando l'inserimento di nuove domande. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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