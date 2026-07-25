Bonus giovani donne e Zes contributi fino a 650 euro al mese | le domande scadono entro il 30 settembre

Il termine per presentare le domande ai fini degli incentivi previsti dal decreto Coesione scade il 30 settembre. Le aziende interessate possono ottenere contributi fino a 650 euro al mese attraverso i bonus per giovani, donne e Zes Unica. L’Inps ha comunicato che entro questa data bisogna inoltrare le richieste per accedere ai benefici, che riguardano le assunzioni con specifici incentivi.

C'è una data da segnare sul calendario per i datori di lavoro interessati agli incentivi per le assunzioni previsti dal decreto Coesione. L'Inps ha fissato infatti al 30 settembre il termine ultimo per presentare le domande relative al Bonus giovani, al Bonus donne e al Bonus Zes Unica. Dopo questa scadenza non sarà più possibile trasmettere nuove istanze e le richieste presentate oltre il termine non saranno accolte. La decisione è legata alla necessità di consentire il consolidamento della spesa nell'ambito delle risorse finanziate dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni a tempo indeterminato in presenza dei requisiti previsti dalla normativa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Novità INPS 2026! Bonus Giovani under 35 e Donne svantaggiate!

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