hummus come si prepara e come abbinarlo

L’hummus è diventato comune anche nei supermercati e negli aperitivi italiani. Sempre più persone si avvicinano a questa specialità mediorientale, imparando a prepararla in casa. La ricetta tradizionale prevede ingredienti come ceci, tahina, limone e aglio, frullati fino a ottenere una crema liscia. Viene spesso servito con pane, verdure o come accompagnamento a piatti vari. La diffusione di questa preparazione ha portato a molte varianti e abbinamenti diversi.

Ormai l’hummus è di casa anche da noi; da quando abbiamo iniziato a trovarlo sempre al supermercato e agli aperitivi, abbiamo iniziato a familiarizzare con questa specialità mediorientale, per prepararlo infine con le nostre mani. È una crema di ceci semplice e versatile, buona come antipasto e comoda come salsa. Cos’è l’hummus e quali sono le sue origini. Per esteso, in arabo, si dice hummus bi tahina: ceci con tahina. E se togliamo la seconda parola, resta hummus, cioè “ceci”; quanto alla tahina, è una pasta densa e profumata che nasce dalla macinatura dei semi di sesamo, uno degli ingredienti che dà all’hummus il suo carattere tipico. Le... 🔗 Leggi su Dilei.it

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Humus di zucchine

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