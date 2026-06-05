Marotta sul mercato | Palestra abbinarlo a noi è un po’ forzato Dumfries? Si sta avvicinando al Real Stankovic operazione necessaria

Da internews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente dell’Inter ha dichiarato che l’abbigliamento con il nuovo acquisto è difficile da integrare nel team. Ha aggiunto che Dumfries si sta spostando verso il Real Madrid. Inoltre, ha confermato che l’operazione con Stankovic è considerata necessaria. Marotta ha parlato anche del sorteggio dei calendari e degli obiettivi della squadra, senza fornire dettagli specifici sulle strategie di mercato.

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di Paolo Moramarco Il presidente dell’ Inter, Beppe Marotta, commenta a Parma il sorteggio dei calendari, gli obiettivi del club e le mosse di mercato. Al termine del sorteggio dei calendari per la prossima stagione, dal teatro Regio di Parma, il presidente dell’ Inter, Beppe Marotta, ha parlato in zona mista a Parma, aggiornando sul mercato e sui progetti futuri del club nerazzurro. MAROTTA SU PALESTRA E DUMFRIES – «Palestra è un giocatore dell’Atalanta, il fatto di abbinarlo a noi è un po’ forzato. Dumfries si sta avvicinando al Real, ma siamo in una fase preliminare per Palestra. Farebbe piacere a tanti club europei, tra cui l’Inter». OBIETTIVI INTER – «Siamo un grande club internazionale e mondiale, siamo obbligati a lottare per i più grandi obiettivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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