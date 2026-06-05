Marotta | Palestra è un giocatore dell’Atalanta il fatto di abbinarlo a noi è un po’ forzato Dumfries si sta avvicinando al Real

Marotta ha dichiarato che Palestra è un giocatore dell’Atalanta e che associarlo alla sua squadra sarebbe forzato. Ha inoltre affermato che Dumfries si sta avvicinando al Real Madrid.

Marotta: «Palestra è un giocatore dell’Atalanta, abbinarlo a noi è un po’ forzato. Dumfries si sta avvicinando al Real Madrid». Al termine del sorteggio dei calendari per la prossima stagione, dal Teatro Regio di Parma, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato in zona mista, facendo il punto su mercato e prospettive future dell’ Inter. Un intervento che ha offerto aggiornamenti significativi sulle strategie del club e sulle linee guida che accompagneranno il nuovo ciclo tecnico. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano MAROTTA SU PALESTRA E DUMFRIES – «Palestra è un giocatore dell’Atalanta, il fatto di abbinarlo a noi è un po’ forzato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Marotta: Palestra è un giocatore dell'Atalanta, è un talento e sono contento per la Nazionale. E' sulla bocca di tutti, è un po' troppo forzato abbinarlo a lui. Abbiamo Dumfries in uscita ma siamo in una fase preliminare per poter andare a chiudere operazioni. Pa x.com

[Sky Sport] Cresce la fiducia per Palestra. L'obiettivo principale dell'Inter rimane Marco Palestra come sostituto di Dumfries, che è diretto al Real Madrid. La fiducia del club è in aumento, con un affare del valore di circa 45 milioni di euro. reddit

Marotta fa il punto sulla nuova Inter: Chivu resta sicuro. Palestra? È forzato accostarlo a noi...Il presidente nerazzurro ha risposto sui tanti rumor di mercato nonché sulla formazione che difenderà il titolo in Italia e punterà a migliorarsi in Europa ... tuttosport.com

Marotta: Palestra ci piace e nel suo ruolo uscirà Dumfries. Pepo Martinez resterà all'InterGiuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha preso la parola a margine della presentazione del nuovo calendario di Serie A. tuttomercatoweb.com