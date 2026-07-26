Hormuz la guerra senza sbocco e il prezzo dell’impotenza europea

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che il loro intervento nel Golfo Persico non mira a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, ma a impedire all’Iran di sviluppare armi nucleari. La dichiarazione è stata resa da un rappresentante statunitense, che ha precisato le motivazioni ufficiali dietro la presenza militare nella regione. La questione riguarda anche le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con ripercussioni sul mercato del petrolio e sulla stabilità della zona.

Donald Trump ha avuto almeno il merito della franchezza. Gli Stati Uniti, ha spiegato, non sono intervenuti nel Golfo Persico per garantire la libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, ma per impedire all’Iran di dotarsi dell’arma nucleare. Una dichiarazione che chiarisce la natura della strategia americana: la sicurezza delle rotte commerciali mondiali viene considerata secondaria rispetto agli interessi immediati di Washington. Il problema è che Hormuz non è affatto secondario per l’Europa, per l’Asia orientale e per l’intero sistema energetico internazionale. Lo stesso vale per Bab el-Mandeb, all’ingresso meridionale del Mar Rosso, tornato incandescente dopo la ripresa degli scontri tra Arabia Saudita e Huthi yemeniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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