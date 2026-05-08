Commissione europea la guerra ideologica al settore dell’aviazione | si rischia una crisi senza uscita

Negli ultimi anni, le politiche adottate dalle istituzioni europee hanno portato a tensioni nel settore dell’aviazione. In particolare, alcune normative e decisioni regolamentari sono state interpretate come ostacoli per le compagnie di business jet, che rappresentano una parte significativa dell’economia del settore. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo a potenziali conseguenze negative per il comparto, che rischia di entrare in una crisi difficile da risolvere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Seppure l’aviazione d’affari sia un pilastro dell’economia, tanto che gli americani storpiano un celebre detto in “ No plane, no gain ”, ovvero niente aereo, niente guadagno, l’Europa delle ultime due Commissioni ha mosso guerra al settore. I motivi sono i soliti: l’ inquinamento e, ammettiamolo, una visione distorta e invidiosa di un comparto giocoforza frequentato da clienti benestanti. E pensare che tra voli per conto delle assicurazioni – rimpatri e trasferimenti – e soprattutto trasporti medicali, il settore degli aeroplani executive rappresenta un pilastro della mobilità ad alta efficienza in ogni angolo del pianeta. Ebbene, ora l’aviazione d’affari europea potrebbe dover attendere fino a settembre per sapere se il Tribunale generale dell’Unione europea la considererà “un’attività economica ambientalmente sostenibile”.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Commissione europea, la guerra ideologica al settore dell’aviazione: si rischia una crisi senza uscita Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Crisi energetica, Federterziario al Governo: Agire subito, si rischia una desertificazione produttiva“Le micro e piccole imprese italiane non possono diventare le vittime collaterali di una crisi geopolitica globale. Crisi Golfo, Kallas: La guerra in Iran non è una guerra dell'Europa – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "L’Europa non ha alcun interesse in una guerra senza fine. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Commissione Ue approva quadro per aiuti di Stato contro crisi Medio Oriente. Von der Leyen: Guerra ci costa 500 milioni al giorno; Guerra in Iran, la Commissione Ue vara il pacchetto di misure contro la crisi energetica; Von der Leyen: Guerra in Iran costa all'Ue 500 milioni al giorno per l'energia; Chi ha ragione tra Vannacci e Calenda sugli aiuti all’Ucraina?. Crisi Iran: Commissione Europea, voli a rischio in Ue per l'impennata del carburanteLa Commissione Europea avverte: la crisi in Iran minaccia ritardi e cancellazioni di voli Ue per potenziale carenza di carburante. adnkronos.com Commissione Ue approva quadro per aiuti di Stato contro crisi Medio Oriente. Von der Leyen: «Guerra ci costa 500 milioni al giorno»La presidente della Commissione, nel suo discorso al Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di ridurre la dipendenza energetica e accelerare sull’elettrificazione ... ilsole24ore.com La Commissione europea ha selezionato i progetti vincitori della terza asta sull'idrogeno, situati in undici paesi dello spazio economico. I finanziamenti comunitari ammontano a 1 miliardo di euro; Germania e Spagna aggiungeranno un contributo nazionale. x.com Lo afferma il presidente sul suo social Truth dopo la conversazione telefonica con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. facebook