La guerra rallenta la crescita europea e italiana | effetto Hormuz sul Pil Roma spiragli sul deficit

La guerra in Medio Oriente ha causato un rallentamento della crescita economica in Europa e in Italia, con ripercussioni sul prodotto interno lordo. Le tensioni nella regione hanno influenzato i mercati energetici, contribuendo a un aumento dei costi e a una riduzione delle previsioni di crescita. Recenti dati indicano anche segnali di miglioramento nel saldo di bilancio pubblico, con margini di manovra per le autorità italiane. La situazione energetica rimane sotto osservazione, mentre le prospettive di ripresa sono temporaneamente messe in discussione.

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