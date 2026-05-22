La guerra rallenta la crescita europea e italiana | effetto Hormuz sul Pil Roma spiragli sul deficit

Da ilmessaggero.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Medio Oriente ha causato un rallentamento della crescita economica in Europa e in Italia, con ripercussioni sul prodotto interno lordo. Le tensioni nella regione hanno influenzato i mercati energetici, contribuendo a un aumento dei costi e a una riduzione delle previsioni di crescita. Recenti dati indicano anche segnali di miglioramento nel saldo di bilancio pubblico, con margini di manovra per le autorità italiane. La situazione energetica rimane sotto osservazione, mentre le prospettive di ripresa sono temporaneamente messe in discussione.

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ROMA Lo “shock energetico” generato dalla guerra in Medio Oriente frena le aspettative economiche per l’Europa. Con anche l’Italia in affanno sulla crescita e tra i primi Paesi per peso del debito pubblico. Bruxelles alza il velo sull’impatto della nuova crisi dei prezzi dell’energia e lancia l’allarme su un conflitto dominato da «un grado eccezionalmente elevato di incertezza» anche per l’economia europea. Presentando le previsioni di primavera, la Commissione europea ha tagliato la crescita del Pil italiano allo 0,5% nel 2026 e allo 0,6% nel 2027, contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno e al livello più basso in tutta l’Unione il prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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