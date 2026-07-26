Hojlund e Giovane a segno buoni progressi per il Napoli | 2-0 alla Carrarese in amichevole

Notizia in breve

Hojlund e Giovane hanno segnato nel match amichevole vinto 2-0 dal Napoli contro la Carrarese. La squadra ha mostrato ritmi più alti e alcune buone azioni offensive, ma anche alcune lacune in difesa. La partita si è giocata in attesa di ulteriori interventi di mercato per completare la rosa. La squadra ha mantenuto un ritmo elevato e ha messo in mostra progressi rispetto alle precedenti uscite.