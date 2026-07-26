Hojlund e Giovane a segno buoni progressi per il Napoli | 2-0 alla Carrarese in amichevole
Hojlund e Giovane hanno segnato nel match amichevole vinto 2-0 dal Napoli contro la Carrarese. La squadra ha mostrato ritmi più alti e alcune buone azioni offensive, ma anche alcune lacune in difesa. La partita si è giocata in attesa di ulteriori interventi di mercato per completare la rosa. La squadra ha mantenuto un ritmo elevato e ha messo in mostra progressi rispetto alle precedenti uscite.
Ritmi più alti, qualche buona trama di gioco ma anche qualcosina da rivedere ancora in difesa, in attesa che il mercato possa aiutare a completare la rosa. Buona la seconda per Max Allegri: al Napoli basta un tempo per superare la Carrarese, con gol di Hojlund dopo 23’ e raddoppio al 45’ di Giovane su rigore, procurato ancora una volta (come con l’Arezzo) da Vergara, tra i più intraprendenti dopo la firma del rinnovo. Allegri dà più minutaggio ai titolari, rimasti quasi tutti in campo per un tempo e mezzo. Un tempo a testa, invece, per Marianucci e Rafa Marin, che al momento si contendono un posto accanto a Rrahmani, e per Spinazzola (ancora in ritardo) e Mazzocchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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