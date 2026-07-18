Le Veglie di Agata continuano con Harmonia Ostinata, un evento che fa parte del palinsesto artistico e culturale curato da Valentina Giua in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata. La manifestazione si svolge nel contesto delle celebrazioni dedicate alla patrona della città e coinvolge le nuove generazioni attraverso un approccio artistico che richiama il barocco. La programmazione include performance e interventi che si inseriscono nel percorso culturale in corso.

A cura di Valentina Giua Prosegue il cammino de Le Veglie di Agata, il palinsesto artistico e culturale ideato e curato dalla progettista culturale Valentina Giua, in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata. Un progetto che, appuntamento dopo appuntamento, continua a costruire un dialogo tra linguaggi artistici differenti, restituendo alla città un tempo di incontro, ascolto e partecipazione. Dopo l’inaugurazione della mostra personale del maestro Salvo Coglitori, sarà la musica a raccogliere il testimone. Domenica 19 luglio, alle ore 19.30, il Cortile Platamone del Palazzo della Cultura accoglierà il concerto di Harmonia Ostinata, giovane ensemble formato da musicisti del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Harmonia Ostinata alle Veglie di Agata: il barocco delle nuove generazioni

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