Hamilton errore fatale | Avremmo potuto vincere A Norris il Gp d’Ungheria
Hamilton ha commesso un errore durante il Gran Premio d’Ungheria, che ha impedito alla sua vettura di vincere. La McLaren del campione del mondo ha chiuso in prima posizione davanti a Verstappen e al leader della classifica generale. Quarto è arrivato il pilota Ferrari, mentre l’altro rappresentante del team ha mostrato un evidente rammarico per il risultato. Norris si è aggiudicato il podio, lasciando Hamilton con un senso di rimpianto.
Acuto della McLaren del campione del mondo, che precede Verstappen e il leader della classifica Antonelli. Quarto Leclerc, ma il rammarico è dell’altro ferrarista. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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