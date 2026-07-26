Hamilton errore fatale | Avremmo potuto vincere A Norris il Gp d’Ungheria

Da repubblica.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hamilton ha commesso un errore durante il Gran Premio d’Ungheria, che ha impedito alla sua vettura di vincere. La McLaren del campione del mondo ha chiuso in prima posizione davanti a Verstappen e al leader della classifica generale. Quarto è arrivato il pilota Ferrari, mentre l’altro rappresentante del team ha mostrato un evidente rammarico per il risultato. Norris si è aggiudicato il podio, lasciando Hamilton con un senso di rimpianto.

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Acuto della McLaren del campione del mondo, che precede Verstappen e il leader della classifica Antonelli. Quarto Leclerc, ma il rammarico è dell’altro ferrarista. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Hamilton, errore fatale: “Avremmo potuto vincere”. A Norris il Gp d’Ungheria
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