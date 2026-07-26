Hamilton errore fatale | Avremmo potuto vincere A Norris il Gp d’Ungheria

Notizia in breve

Hamilton ha commesso un errore durante il Gran Premio d’Ungheria, che ha impedito alla sua vettura di vincere. La McLaren del campione del mondo ha chiuso in prima posizione davanti a Verstappen e al leader della classifica generale. Quarto è arrivato il pilota Ferrari, mentre l’altro rappresentante del team ha mostrato un evidente rammarico per il risultato. Norris si è aggiudicato il podio, lasciando Hamilton con un senso di rimpianto.